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Количество погибших при пожарах в России за пять лет снизилось в два раза
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Количество погибших при пожарах в России за пять лет снизилось в два раза 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Количество погибших при пожарах на территории России снизилось за последние пять лет в два раза. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Максим Максименко.
"У нас за последние пять лет более чем в два раза уменьшилась гибель (людей) на пожарах", — сказал он, уточнив, что в 2017 году погибло чуть более 7 тыс. человек. «Уменьшение идет большое. Но кардинально этот вопрос сразу решить невозможно при всех технических достижениях», — добавил Максименко.
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