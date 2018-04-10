Количество погибших при пожарах в России за пять лет снизилось в два раза

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Количество погибших при пожарах на территории России снизилось за последние пять лет в два раза. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Максим Максименко.

"У нас за последние пять лет более чем в два раза уменьшилась гибель (людей) на пожарах", — сказал он, уточнив, что в 2017 году погибло чуть более 7 тыс. человек. «Уменьшение идет большое. Но кардинально этот вопрос сразу решить невозможно при всех технических достижениях», — добавил Максименко.