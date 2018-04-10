Ещё
Магаданские пожарные вывели из горящего дома восемь человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Магаданские пожарные вывели из горящего дома восемь человек 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Магаданские пожарные ликвидировали загорание частного дома на улице Транзитной. Пламя повредило стены здания, отделку и утеплитель.
Сообщение о происшествии поступило в 0:53. Прибывшие пожарные установили, что горит веранда одноэтажного частного дома. Площадь возгорания составила 24 кв. метра.
Через шесть минут горение было локализовано и вскоре ликвидировано полностью.
Погибших и пострадавших нет, сообщает ИА MagadanMedia. Эвакуированы восемь человек. Причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.
Сегодня спасатели также ликвидировали пожар в подъезде дома на улице Пролетарской.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Женщина и двое детей погибли в пожаре под Ульяновском Прокуратура выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности в торговых центрах на Ямале В Тюмени пострадавший от пожара дом мастера Привалова продан за 32,5 миллиона рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне273
Эрдоган раскритиковал Лаврова50
Меркель анонсировала встречу без России341
Путин рассказал о разработке уникального оружия163
Найден позитив от ослабления рубля190
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение