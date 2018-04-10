Магаданские пожарные вывели из горящего дома восемь человек

Магаданские пожарные ликвидировали загорание частного дома на улице Транзитной. Пламя повредило стены здания, отделку и утеплитель.

Сообщение о происшествии поступило в 0:53. Прибывшие пожарные установили, что горит веранда одноэтажного частного дома. Площадь возгорания составила 24 кв. метра.

Через шесть минут горение было локализовано и вскоре ликвидировано полностью.

Погибших и пострадавших нет, сообщает ИА MagadanMedia. Эвакуированы восемь человек. Причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.

Сегодня спасатели также ликвидировали пожар в подъезде дома на улице Пролетарской.