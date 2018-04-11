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Встреча с главой управы состоится 18 апреля
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Встреча с главой управы состоится 18 апреля 

Управа района Царицыно города Москвы 2 часа назад
Фото: Царицынский вестник
Глава управы района Царицыно Сергей Белов проведет встречу с местными жителями в грядущую среду, 18 апреля.
Встреча пройдет по адресу: улица Ереванская, дом 21, — в здании школы в углубленным изучением отдельных предметов №1466 имени Надежды Рушевой.
Так, глава района обсудит с жителями тему благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов в многоквартирных домах. Помимо этого, поднимут тему о работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта в районе.
Все необходимую информацию можно по телефону: 8 (495) 321-20-56. Начало в 19:00 в здании районной школы по адресу: улица Ереванская, дом 21.
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