Встреча с главой управы состоится 18 апреля

Глава управы района Царицыно Сергей Белов проведет встречу с местными жителями в грядущую среду, 18 апреля.

Встреча пройдет по адресу: улица Ереванская, дом 21, — в здании школы в углубленным изучением отдельных предметов №1466 имени Надежды Рушевой.

Так, глава района обсудит с жителями тему благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов в многоквартирных домах. Помимо этого, поднимут тему о работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта в районе.

Все необходимую информацию можно по телефону: 8 (495) 321-20-56. Начало в 19:00 в здании районной школы по адресу: улица Ереванская, дом 21.