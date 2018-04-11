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Курганские власти после обрушения магазина проверят аналогичные объекты
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Курганские власти после обрушения магазина проверят аналогичные объекты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ЧЕЛЯБИНСК, 11 апр — РИА Новости. Власти Курганской области организуют проверку всех объектов региона, аналогичных магазину «Магнит», где во вторник произошло обрушение, сообщил в среду первый заместитель главы региона Виктор Сухнев.
По данным МЧС, в трехэтажном административно-бытовом здании по улице Бурова — Петрова в Кургане во вторник произошло обрушение плит междуэтажного перекрытия второго этажа. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, персонал из офисных помещений эвакуировался сам, покупателей с первого этажа вывели сотрудники администрации магазина.
По поручению губернатора области Алексея Кокорина, в среду состоялось заседание региональной комиссии по ЧС.
"Сегодня главная задача — провести независимую экспертизу здания, определить причины его обрушения и степень пригодности. Также необходимо провести проверку всех аналогичных строений на территории Курганской области", — цитирует слова Сухнева пресс-служба губернатора.
Он добавил, что собственнику здания предстоит подготовить проект производства работ в аварийном здании, а администрации Кургана — взять на контроль проведение дальнейших работ на объекте.
Как сообщил на заседании замгубернатора — директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Роман Ванюков, в октябре 2009 года вся строительная документация прошла госэкспертизу, затем осуществлялся государственный строительный надзор. Есть необходимое заключение о соответствии объекта проектной документации, добавил он.
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