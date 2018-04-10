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Подпольный склад алкоголя ликвидировали в Пушкинском районе
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Подпольный склад алкоголя ликвидировали в Пушкинском районе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Подпольный склад спиртного ликвидировали в Пушкинском районе Подмосковья, изъято 36 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.
9 апреля представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области провели контрольные мероприятия на территории Пушкинского района. В ходе проверки помещений вблизи деревни Нагорное пресечен оборот алкогольной продукции без соответствующей маркировки.
«Обнаружено свыше 36 тысяч бутылок алкоголя различных видов и наименований, а также три автотранспортных средства, в которых осуществлялась перевозка нелегальной продукции», — говорится в сообщении.
В настоящее время вся алкогольная продукция и транспорт арестованы. Проводится административное расследование.
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