Подпольный склад алкоголя ликвидировали в Пушкинском районе

Подпольный склад спиртного ликвидировали в Пушкинском районе Подмосковья , изъято 36 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.

9 апреля представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области провели контрольные мероприятия на территории Пушкинского района. В ходе проверки помещений вблизи деревни Нагорное пресечен оборот алкогольной продукции без соответствующей маркировки.

«Обнаружено свыше 36 тысяч бутылок алкоголя различных видов и наименований, а также три автотранспортных средства, в которых осуществлялась перевозка нелегальной продукции», — говорится в сообщении.

В настоящее время вся алкогольная продукция и транспорт арестованы. Проводится административное расследование.