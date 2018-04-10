В новой Москве построят комплекс по ремонту снегоуборочной техники

Новая база, где будут ремонтировать снегоуборочную технику и хранить противогололедные материалы, появится в поселении Роговское в новой Москве , она будет включать склады, резервуары для реагентов, стоянку и административный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В поселении Роговское появится новая база для ремонта снегоуборочной техники и хранения противогололедных материалов общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Это большая база, где будет проводится полное техническое обслуживание снегоуборочной техники, также здесь будут храниться различные виды реагентов», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

По его словам, на участке площадью 7,97 гектара появится комплекс зданий для технического обслуживания и ремонта снегоуборочной техники, склады и резервуары для хранения реагентов, котельная, два контрольно-пропускных пункта, а также стоянка для снегоуборочных машин на 190 мест, площадка для аварийной и резервной техники на 46 мест и парковка для 33 легковых автомобилей.

В первом корпусе будут располагаться административно-бытовые помещения: на первом этаже — столовая на 50 человек, гардероб, фельдшерский пункт с кабинетом физиотерапии, различные инженерные зоны. Со второго по четвертый этажи — различные служебные помещения, приемная, зал совещаний и так далее. Второй корпус отводится под цеха. Здесь появится мойки, окрасочное отделение, компрессорная, зоны для ремонта, склады, кузовной цех и прочие.

Проектировщиком комплекса выступает ООО «ПК „ГорСпецПроект“, заказчик — АО „Москапстрой“.