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Более 8 тыс. населенных пунктов РФ попали в зону риска возникновения лесных пожаров
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Более 8 тыс. населенных пунктов РФ попали в зону риска возникновения лесных пожаров 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. МЧС РФ подготовило прогноз потенциальной опасности от природных пожаров в РФ, куда попали более 8 тыс. населенных пунктов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС врид директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны ведомства Максим Максименко.
"МЧС провело свой прогноз и в зону потенциальной пожарной опасности попадают более 8 тыс. населенных пунктов, свыше 2 тыс. объектов социальной сферы, 1,3 тыс. нефтегазопроводов, 500 объектов экономики, в том числе опасных, более 50 учреждений ФСИН", — сказал он.
По словам Максименко, министерство взяло на контроль эти населенные пункты и объекты. Проведены профилактические мероприятия: контрольные выжигания, создание минерализованных полос, реконструкция дорог.
"Проводятся проверки субъектов РФ на готовность к пожароопасному сезону", по окончании которых будет проведено всероссийское командно-штабное учение всех заинтересованных органов, сказал он.
Общая группировка МЧС, сформированная и находящаяся в готовности для борьбы с природными пожарами, составляет 1 млн 260 тыс. человек, 178 тыс. единиц техники, включая более 1,6 тыс. беспилотников. В космическом мониторинге МЧС задействованы 15 спутников.
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