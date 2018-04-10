Более 8 тыс. населенных пунктов РФ попали в зону риска возникновения лесных пожаров

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. МЧС РФ подготовило прогноз потенциальной опасности от природных пожаров в РФ , куда попали более 8 тыс. населенных пунктов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС врид директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны ведомства Максим Максименко.

"МЧС провело свой прогноз и в зону потенциальной пожарной опасности попадают более 8 тыс. населенных пунктов, свыше 2 тыс. объектов социальной сферы, 1,3 тыс. нефтегазопроводов, 500 объектов экономики, в том числе опасных, более 50 учреждений ФСИН ", — сказал он.

По словам Максименко, министерство взяло на контроль эти населенные пункты и объекты. Проведены профилактические мероприятия: контрольные выжигания, создание минерализованных полос, реконструкция дорог.

"Проводятся проверки субъектов РФ на готовность к пожароопасному сезону", по окончании которых будет проведено всероссийское командно-штабное учение всех заинтересованных органов, сказал он.

Общая группировка МЧС, сформированная и находящаяся в готовности для борьбы с природными пожарами, составляет 1 млн 260 тыс. человек, 178 тыс. единиц техники, включая более 1,6 тыс. беспилотников. В космическом мониторинге МЧС задействованы 15 спутников.