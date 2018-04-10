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Шесть пензенских школьников попали в больницу из-за отравления
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Шесть пензенских школьников попали в больницу из-за отравления 

РИА Новости 44 минуты назад
САРАТОВ, 10 апр — РИА Новости. Шесть учеников школы в поселке Колышлей Пензенской области во вторник госпитализированы с признаками отравления, сообщила прокуратура региона.
"При поступлении в 10.40 мск сведений об ухудшении состояния здоровья учеников МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей на место происшествия первыми прибыли работники прокуратуры района. Они помогли организовать эвакуацию и госпитализацию детей", — говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших инциденту.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, предположительно, дети попали в больницу в результате отравления газами, исходящими от устройства, которым рабочие откачивали талые воды из подвала учебного заведения. Он добавил, что дети уже чувствуют себя хорошо.
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