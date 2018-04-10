На что должны обращать внимание посетители торговых центров?

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал пожарный с 30-летним стажем, бывший директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС , а ныне заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Виктор Климкин

"В первую очередь надо обращать внимание на выходы. Если человек зашел в здание, то он должен и выйти. Выходов должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы люди спокойно эвакуировались из того же кинотеатра или торгового центра. Во вторую очередь — надо обратить внимание на вопросы, связанные с пожарной безопасностью: используется ли открытый огонь или где-то находятся предметы, которые могут легко загореться. Поэтому надо находиться в таком месте, чтобы легко выйти из этого помещения. Если вдруг произошел пожар, сработала сигнализация, оповещение, необходимо выходить кратчайшим путем на лестничные клетки, которые не связаны с задымлением, не связаны с огнем. И в обязательном порядке нужно сообщать в пожарную охрану. У нас ошибка в том, что многие выходят, в пожарную охрану не сообщают, поэтому пожарные пребывают с опозданием. Приехали бы на 10 минут раньше, возможно, такого бы пожара не было" — рассказал Виктор Климкин.

При этом он отметил, что выступает против так называемых «народных проверок». Пожарной безопасностью должны заниматься профессионалы.

"Например, в одном из торговых центров после такой проверки сработала порошковая система пожаротушения, засыпало полностью все изделия, а там висели платья, пиджаки. А этот порошок отмыть практически невозможно. То есть это выброшенные вещи и испорченный товар. Или еще пример — подходят к эвакуационному выходу, там находится электрический замок, который должен открыться, если сработает сигнализация. И вот пытаются его взломать. Зачем это делать? Когда приходит профессионал, он требует, чтобы сработала автоматика и эти замки автоматически открылись. И они откроются, если они исправны. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что повышается бдительность у нашего населения, но, с другой стороны, заниматься этим должны профессионалы", — уверен Виктор Климкин.

О противопожарных нормах и правилах, работе пожарных, а также о том, что каждый из нас может сделать для предотвращения возгорания — в этом интервью.

Смотрите полную версию беседы:

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