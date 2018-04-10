Курская область. Утвержден перечень населенных пунктов, которые подвержены пожарам 

При составлении списка учитывается фактор близости к лесному участку или наличие на их землях городского леса
В администрации Курской области подписано распоряжение с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Документ накладывает на местных руководителей дополнительные обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности. При составлении списка учитывается фактор близости к лесному участку или наличие на их землях городского леса.
Органам местного самоуправления, руководителям предприятий и объектов необходимо предусмотреть создание защитных противопожарных минерализованных полос, организовать уборку сухой растительности, вывоз мусора, а также установку информационных стендов и другое.
— Реализация этих мер фиксируется в специальный паспортах безопасности и контролируются органами надзорной деятельности МЧС России. За неисполнение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, -рассказали в пресс-службе МЧС.
В перечень включены 31 населенный пункт в 15 районах и часть территорий в двух городах:
1. Беловский район, ел. Белая;
2. Беловский район, с. Белица;
3. Беловский район, с. Песчаное;
4. Беловский район, с. Бобрава;
5. Глушковский район, с. Карыж;
6. Горшеченский район, с. Сосновка;
7. Горшеченский район, д. Петровка;
8. Горшеченский район, п. Решетовка;
9. Горшеченский район, д. Березово;
10. Горшеченский район, п. Мелавский;
11. Дмитриевский район, п. Лесной;
12. Железногорский район, с. Копенки;
13. Железногорский район, ст. Мицень;
14. Кореневский район, с. Жадино;
15. Кореневский район, с. Краснооктябрьское;
16. Кореневский район, д. Колычевка;
17. Курский район, д. Сахаровка;
18. Курский район, д. Толмачево;
19. Курский район, п. Клюквинский;
20. Курский район, п. Ворошнево;
21. Курчатовский район, п. Дичня, ул. Санаторий «Курск», ул. «Урочище Рахоль»;
22. Курчатовский район д. Мосолово
23. Льговский район, д. Воронино;
24. Медвенский район, с. Паники;
25. Обоянский район, п. Красный;
26. Октябрьский район, х. Сеймский;
27. Пристенский район, п. Озёрский;
28. Рыльский район, д. Куйбышева;
29. г. Рыльск, мкрн. «Мечта»;
30. Хомутовский район, с. Обжи;
31. г. Курск, урочище парк Солянка, ул. Энгельса, ул. Малышева, ул. Заводская, ул. Новобочаровская, ул. Соловьиная.