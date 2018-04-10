Курская область. Утвержден перечень населенных пунктов, которые подвержены пожарам

При составлении списка учитывается фактор близости к лесному участку или наличие на их землях городского леса

В администрации Курской области подписано распоряжение с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Документ накладывает на местных руководителей дополнительные обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности. При составлении списка учитывается фактор близости к лесному участку или наличие на их землях городского леса.

Органам местного самоуправления, руководителям предприятий и объектов необходимо предусмотреть создание защитных противопожарных минерализованных полос, организовать уборку сухой растительности, вывоз мусора, а также установку информационных стендов и другое.

— Реализация этих мер фиксируется в специальный паспортах безопасности и контролируются органами надзорной деятельности МЧС России . За неисполнение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, -рассказали в пресс-службе МЧС.

В перечень включены 31 населенный пункт в 15 районах и часть территорий в двух городах:

1. Беловский район, ел. Белая;

3. Беловский район, с. Песчаное;

4. Беловский район, с. Бобрава;

5. Глушковский район, с. Карыж;

6. Горшеченский район, с. Сосновка;

7. Горшеченский район, д. Петровка;

8. Горшеченский район, п. Решетовка;

10. Горшеченский район, п. Мелавский;

11. Дмитриевский район, п. Лесной;

12. Железногорский район, с. Копенки;

13. Железногорский район, ст. Мицень;

14. Кореневский район, с. Жадино;

15. Кореневский район, с. Краснооктябрьское;

16. Кореневский район, д. Колычевка;

17. Курский район, д. Сахаровка;

19. Курский район, п. Клюквинский;

20. Курский район, п. Ворошнево;

21. Курчатовский район, п. Дичня, ул. Санаторий «Курск», ул. «Урочище Рахоль»;

22. Курчатовский район д. Мосолово

23. Льговский район, д. Воронино;

24. Медвенский район, с. Паники;

25. Обоянский район, п. Красный;

26. Октябрьский район, х. Сеймский;

27. Пристенский район, п. Озёрский;

28. Рыльский район, д. Куйбышева;

30. Хомутовский район, с. Обжи;