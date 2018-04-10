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Больше трех тысяч человек эвакуировали из «Меги» в Уфе
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Больше трех тысяч человек эвакуировали из «Меги» в Уфе 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
В крупнейшем торгово-развлекательном центре Уфы — в «Меге», днем, 10 апреля, диктор вдруг объявил: «Пожарная тревога! Просьба покинуть помещения». Испуганные посетители побежали к эвакуационным выходам, где их встретили спасатели.
Учения были плановыми. Спасатели проверяли работу сотрудников магазина и исправность системы оповещения. По замыслу спасателей, пожар возник в магазине электроники, в глубине второго этажа. Охранник должен был привести в действие пожарную сигнализацию. Сработавшая защита оповестила посетителей, что нужно срочно покинуть торговый комплекс, используя один из 50 эвакуационных путей.
В «Мегу» направили пожарных, они, имитируя условия дымовой завесы, включили фонари и потренировались в поиске «пострадавших» и их эвакуации на носилках.
— На стоянке в это время развернули мобильный пункт помощи. Оставшимся без верхней одежды посетителям и работникам раздавали пледы. Полная эвакуация заняла порядка девяти минут, на улицу вывели больше трех тысяч человек, — сообщили в администрации Уфы.
Пока горожане ждали окончания проверки, им рассказали, как действовать при пожаре.
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