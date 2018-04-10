Частный дом стоимостью один миллион рублей сгорел в Верховажье

Одноэтажный деревянный дом с мансардой вспыхнул накануне около 23 часов в селе на улице Ясная, 59. Пожарные расчеты прибыли на место через две минуты, но сохранить жилье, принадлежащее 40-летнему мужчине, не удалось — дом горел открытым пламенем.

Причина тому — слишком позднее обнаружение возгорания. Площадь пожара составила 80 «квадратов», ущерб оценивается в один миллион рублей. Кровля и внутренняя отделка сгорели полностью. В тушении задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава, локализовать огонь удалось лишь к часу ночи.