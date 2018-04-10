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Частный дом стоимостью один миллион рублей сгорел в Верховажье
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Частный дом стоимостью один миллион рублей сгорел в Верховажье 

Вологда.рф 1 час назад
Одноэтажный деревянный дом с мансардой вспыхнул накануне около 23 часов в селе на улице Ясная, 59. Пожарные расчеты прибыли на место через две минуты, но сохранить жилье, принадлежащее 40-летнему мужчине, не удалось — дом горел открытым пламенем.
Причина тому — слишком позднее обнаружение возгорания. Площадь пожара составила 80 «квадратов», ущерб оценивается в один миллион рублей. Кровля и внутренняя отделка сгорели полностью. В тушении задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава, локализовать огонь удалось лишь к часу ночи.
По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание электропроводки в распределительном щитке, сообщили в региональном управлении МЧС России. Инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности с хозяевами дома проведен в мае прошлого года, уточнили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.
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