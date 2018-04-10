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В Челябинске у маршрутки во время рейса отвалился газовый баллон
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В Челябинске у маршрутки во время рейса отвалился газовый баллон 

74.ru 7 часов назад
Фото: 74.ru
Утром 10 апреля на остановку около дома на улице Гагарина, 2 стянули экстренные службы. У маршрутки во время рейса отвалился газовый баллон.
— Что-то непонятное происходит на Гагарина, — сообщил читатель 74.ru. — На остановке находятся пожарные и скорая.
В пресс-службе управления МЧС региона рассказали, что сотрудники ведомства находятся на остановке на «поддежуривании».
— У маршрутки отвалился газовый баллон, он лежит на асфальте. Сейчас ждём газовую службу, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
В пресс-службе Челябинскгоргаза подтвердили, что специалисты организации уже выехали на место.
Новость дополняется.
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