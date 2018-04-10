Петербургские школьники пожарили шашлыки на крыше дома на Дворцовой набережной

Петербургские школьники-руферы, находясь в подпитии, решили пожарить шашлыки прямо на крыше дома на Дворцовой набережной прямо напротив Петропавловской крепости.

Около 20 ребят, рискуя жизнью, забрались по карнизу на крышу здания. Там они разожгли мангал, (решив пожарить мясо и сосиски) нарушив нормы пожарной безопасности. Попутно школьники курили, пили и рисовали граффити прямо на крыше и стенах фасада здания. Один из молодых людей, подойдя к краю крыши, стал выкрикивать нецензурные ругательства в сторону проходящих внизу прохожих.

Ни полиция, ни МЧС не предприняли никаких действий по отношению к компании. Что произошло дальше, также неизвестно.

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