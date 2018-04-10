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Приморский край признали неготовым к пожарному сезону
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Приморский край признали неготовым к пожарному сезону 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Проверки Рослесхоза выявили неготовность Приморского края к пожароопасному сезону, сообщил во вторник начальник «Авиалесоохраны» Виталий Акбердин на пресс-конференции в ТАСС.
"Проведены проверки всех субъектов РФ. Понятно, что на севере не полностью все готовы, но уже сейчас могу сказать, что по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Приморский край не готов к пожароопасному сезону… В день системой дистанционного мониторинга пожаров [фиксируется] более 200 термоточек на всей территории РФ. В основном сейчас это Сибирь и Дальний Восток", — сказал начальник «Авиалесоохраны».
За прошедшие сутки в ДФО возникло 24 новых лесных пожара, общее число очагов возгораний выросло до 59. Больше всего пожаров в Амурской области [28 очагов] и Приморском крае [27 очагов]. Площадь всех природных пожаров за сутки увеличилась на 9 тыс. гектаров.
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