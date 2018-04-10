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В Китае официально начало действовать Государственное управление лесного и степного хозяйства
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В Китае официально начало действовать Государственное управление лесного и степного хозяйства 

ИА Синьхуа 1 час назад
В соответствии с Планом углубления реформы партийных и государственных органов, обнародованным ЦК КПК, новосозданное Госуправление лесного и степного хозяйства подведомственно Министерству природных ресурсов КНР.
В компетенцию Государственного управления лесного и степного хозяйства входят контроль и управление развитием и охраной лесов, степей, водно-болотных угодий, пустынь, сухопутных диких животных и растений, организация работы по экологической охране и восстановлению, а также лесонасаждение и управление национальными парками. -0-
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