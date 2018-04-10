В Китае официально начало действовать Государственное управление лесного и степного хозяйства

КНР. В соответствии с Планом углубления реформы партийных и государственных органов, обнародованным ЦК КПК, новосозданное Госуправление лесного и степного хозяйства подведомственно Министерству природных ресурсов

В компетенцию Государственного управления лесного и степного хозяйства входят контроль и управление развитием и охраной лесов, степей, водно-болотных угодий, пустынь, сухопутных диких животных и растений, организация работы по экологической охране и восстановлению, а также лесонасаждение и управление национальными парками. -0-