Вопрос привлечения добровольцев в пожароопасный период был рассмотрен в Правительстве Иркутской области

Тема привлечения добровольцев (волонтеров) к выполнению мероприятий

предстоящего пожароопасного периода был рассмотрен сегодня на заседании

Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Заседание провел первый заместитель главы

региона — Председатель областного Правительства Руслан Болотов . К обсуждению были приглашены председатель Иркутского регионального

добровольное пожарное общество» (ИРО ВДПО) Алексей Власюк и председатель

Совета Общественной организации пожарной охраны по Иркутской области

«Отряд 15.08» Константин Мамаджанов.

— Сегодняшнее заседание Координационного совета должно помочь

выработать определенные алгоритмы работы на этот год: каким образом мы будем привлекать добровольцев к профилактике лесных пожаров, а в случае

необходимости — к борьбе с угрозами возникновения чрезвычайных ситуаций,

— сказал Руслан Болотов, открывая заседание.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской

области Василий Разумнов отметил положительный опыт организации

профилактических акций силами студенческих отрядов. В этом году данная

работа будет продолжена. По информации заместителя министра образования

региона Елены Апанович, активно участвовать в мероприятиях

противопожарной профилактики выразили желание четыре иркутских вуза,

которые были задействованы в подобных акциях и в прошлом году:

технический университет, госуниверситет, университет путей сообщения и аграрный университет. В текущем году к ним готов присоединиться отряд

Байкальского государственного университета, а на своей территории —

студенты Братского госуниверситета.

В предотвращении лесных пожаров в этом году могут принять участие все граждане. Для этого ГУ МЧС России по Иркутской области запускает

пилотный проект «Сообщи о поджоге — предотврати беду!». В рамках проекта

будет работать телефонная линия, на которую граждане смогут отправлять

информационные сообщения о нарушениях правил особого противопожарного

режима. Поступающие сообщения будут анализироваться и передаваться для отработки в соответствующие дежурные службы — единые

дежурно-диспетчерские службы, центральные пункты пожарной связи, пункты

связи пожарных частей.

Алексей Власюк и Константин Мамаджанов остановились на тех вопросах,

по которым добровольцам требуется помощь со стороны региональных и местных властей. В частности, руководитель ИРО ВДПО единственным

фактором, сдерживающим развитие добровольческое движения, считает

необходимость обязательного прохождения медицинского осмотра, а также

страхования жизни и здоровья. Это требует определенных финансовых

затрат.

— Если бы мы выработали единый механизм медосмотра добровольцев по всей области, то мы эту проблему решили бы, — отметил Алексей Власюк.

Руслан Болотов с ним согласился и поручил своему заместителю Виктору

Кондрашову обсудить данное предложение с министерством здравоохранения

Иркутской области и главами муниципальных образований в части

возможности использования ресурсов органов местного самоуправления или Фонда обязательного медицинского страхования.