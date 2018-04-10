Вопрос привлечения добровольцев в пожароопасный период был рассмотрен в Правительстве Иркутской области 

Тема привлечения добровольцев (волонтеров) к выполнению мероприятий
предстоящего пожароопасного периода был рассмотрен сегодня на заседании
Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Заседание провел первый заместитель главы
региона — Председатель областного Правительства Руслан Болотов. К обсуждению были приглашены председатель Иркутского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (ИРО ВДПО) Алексей Власюк и председатель
Совета Общественной организации пожарной охраны по Иркутской области
«Отряд 15.08» Константин Мамаджанов.
— Сегодняшнее заседание Координационного совета должно помочь
выработать определенные алгоритмы работы на этот год: каким образом мы будем привлекать добровольцев к профилактике лесных пожаров, а в случае
необходимости — к борьбе с угрозами возникновения чрезвычайных ситуаций,
— сказал Руслан Болотов, открывая заседание.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской
области Василий Разумнов отметил положительный опыт организации
профилактических акций силами студенческих отрядов. В этом году данная
работа будет продолжена. По информации заместителя министра образования
региона Елены Апанович, активно участвовать в мероприятиях
противопожарной профилактики выразили желание четыре иркутских вуза,
которые были задействованы в подобных акциях и в прошлом году:
технический университет, госуниверситет, университет путей сообщения и аграрный университет. В текущем году к ним готов присоединиться отряд
Байкальского государственного университета, а на своей территории —
студенты Братского госуниверситета.
В предотвращении лесных пожаров в этом году могут принять участие все граждане. Для этого ГУ МЧС России по Иркутской области запускает
пилотный проект «Сообщи о поджоге — предотврати беду!». В рамках проекта
будет работать телефонная линия, на которую граждане смогут отправлять
информационные сообщения о нарушениях правил особого противопожарного
режима. Поступающие сообщения будут анализироваться и передаваться для отработки в соответствующие дежурные службы — единые
дежурно-диспетчерские службы, центральные пункты пожарной связи, пункты
связи пожарных частей.
Алексей Власюк и Константин Мамаджанов остановились на тех вопросах,
по которым добровольцам требуется помощь со стороны региональных и местных властей. В частности, руководитель ИРО ВДПО единственным
фактором, сдерживающим развитие добровольческое движения, считает
необходимость обязательного прохождения медицинского осмотра, а также
страхования жизни и здоровья. Это требует определенных финансовых
затрат.
— Если бы мы выработали единый механизм медосмотра добровольцев по всей области, то мы эту проблему решили бы, — отметил Алексей Власюк.
Руслан Болотов с ним согласился и поручил своему заместителю Виктору
Кондрашову обсудить данное предложение с министерством здравоохранения
Иркутской области и главами муниципальных образований в части
возможности использования ресурсов органов местного самоуправления или Фонда обязательного медицинского страхования.