Первый пал сухой травы произошел в Навашинском районе

Первый пал сухой травы в Нижегородской области произошел в селе Валтово Навашинского района 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трава загорелась в пойме реки Сережа. К моменту прибытия пожарных трава горела на площади 200 кв.м.

Причина загорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Угрозы распространения огня на ближайшие постройки или леса не было.