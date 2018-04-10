Ещё
Первый пал сухой травы произошел в Навашинском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый пал сухой травы произошел в Навашинском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Первый пал сухой травы в Нижегородской области произошел в селе Валтово Навашинского района 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Трава загорелась в пойме реки Сережа. К моменту прибытия пожарных трава горела на площади 200 кв.м.
Причина загорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Угрозы распространения огня на ближайшие постройки или леса не было.
МЧС напоминает нижегородцам, что причиной пожара, который может распространиться на большие площади, в т.ч. и дома, может стать неосторожно брошенная спичка или незатушенный окурок.
Newsroom24: последние новости
Опубликованы фото горящего дома на улице Белинского в Нижнем Новгороде Неосторожного курильщика спасли пожарные в Канавинском районе Автомобиль сгорел в пасхальную ночь в Богородском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России297
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля177
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег89
Поставщики бытовой техники увеличивают цены281
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста85
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение