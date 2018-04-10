Первый пал сухой травы произошел в Навашинском районе 

Первый пал сухой травы в Нижегородской области произошел в селе Валтово Навашинского района 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Трава загорелась в пойме реки Сережа. К моменту прибытия пожарных трава горела на площади 200 кв.м.
Причина загорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Угрозы распространения огня на ближайшие постройки или леса не было.
МЧС напоминает нижегородцам, что причиной пожара, который может распространиться на большие площади, в т.ч. и дома, может стать неосторожно брошенная спичка или незатушенный окурок.