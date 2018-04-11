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В Татарстане с 25 апреля начинается пожароопасный сезон
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В Татарстане с 25 апреля начинается пожароопасный сезон 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Пожароопасный сезон в Татарстане начнется 25 апреля, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
К этой дате руководителям исполнительных комитетов районов рекомендуют обеспечить паспортизацию населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров, а также осуществить ряд противопожарных мероприятий. Среди них — создание минерализованных защитных полос вдоль лесных массивов, обеспечение населенных пунктов телефонной связью и средствами звукового оповещения, создание источников воды для тушения пожаров, а также круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных дружин.
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