В Татарстане с 25 апреля начинается пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в Татарстане начнется 25 апреля, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

К этой дате руководителям исполнительных комитетов районов рекомендуют обеспечить паспортизацию населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров, а также осуществить ряд противопожарных мероприятий. Среди них — создание минерализованных защитных полос вдоль лесных массивов, обеспечение населенных пунктов телефонной связью и средствами звукового оповещения, создание источников воды для тушения пожаров, а также круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных дружин.