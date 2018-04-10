С 25 апреля в Татарстане объявлен пожароопасный сезон 

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МЧС Татарстана выставит восемь постов для спасения рыбаков

В Татарстане два человека провалились под лед, один погиб

«Не дуй туда, господи»: В КГАСУ показали, как не надо тушить вспыхнувшую проводку