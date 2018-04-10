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С 25 апреля в Татарстане объявлен пожароопасный сезон
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С 25 апреля в Татарстане объявлен пожароопасный сезон 

Казанский репортер 59 минут назад
Фото: Казанский репортер
С 25 апреля на территории Татарстана начинается пожароопасный сезон. Дата закреплена в постановлении кабмина РТ от 9 апреля 2018 года «О мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасности в РТ в 2018 году». В постановлении отмечены территории республики, больше всего подверженные угрозе лесных пожаров. Главам исполкомов в районах республики и другим ответственным лицам предписано обеспечить пожарную безопасность. Текст документа опубликован на официальном сайте раскрытия правовой информации.
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