Источник: из бизнес-центра на севере Москвы эвакуировали 150 человек из-за задымления

МОСКВА , 15 апреля. / ТАСС /. Посетители и сотрудники одного из бизнес-центров на севере Москвы были эвакуированы из-за задымления. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"В доме 38 а по 2-й Хуторской улице в пятиэтажном здании бизнес-центра на пятом этаже произошло тление утеплителя на площади 2 кв. м", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до прибытия пожарных из здания эвакуировали 150 человек.

20 марта 2010 года в этом здании произошел крупный пожар. Огонь охватил четыре этажа здания на площади почти в 1 тыс. кв. м. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве Евгений Чернышев в свой выходной приехал тогда на вызов. Он лично проводил эвакуацию людей.

На верхнем этаже здания он попал под обрушение кровли и погиб. Всего из горящего бизнес-центра спасли шесть человек.