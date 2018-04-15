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Источник: из бизнес-центра на севере Москвы эвакуировали 150 человек из-за задымления
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Источник: из бизнес-центра на севере Москвы эвакуировали 150 человек из-за задымления 

ТАСС 45 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Посетители и сотрудники одного из бизнес-центров на севере Москвы были эвакуированы из-за задымления. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.
"В доме 38 а по 2-й Хуторской улице в пятиэтажном здании бизнес-центра на пятом этаже произошло тление утеплителя на площади 2 кв. м", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что до прибытия пожарных из здания эвакуировали 150 человек.
20 марта 2010 года в этом здании произошел крупный пожар. Огонь охватил четыре этажа здания на площади почти в 1 тыс. кв. м. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Москве Евгений Чернышев в свой выходной приехал тогда на вызов. Он лично проводил эвакуацию людей.
На верхнем этаже здания он попал под обрушение кровли и погиб. Всего из горящего бизнес-центра спасли шесть человек.
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