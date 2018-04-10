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Сотрудники Центра «Планета радости» совместно с жителями выйдут на субботник
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Сотрудники Центра «Планета радости» совместно с жителями выйдут на субботник 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники Центра творческого развития «Планета радости» совместно с жителями и добровольцами района проведут 14 и 21 апреля уборку территории сталинской высотки. Она состоится в рамках акции «Чистый город, чистый дом».
С близлежащей к дому территории уберут строительный мусор.
На работы по благоустройству приглашают жителей дома и добровольцев.
Уборку проведут с 10:00 до 14:00 по адресу: Котельническая набережная, дом 1\15, корпус Б. Сбор участников пройдет во дворе здания, около входа в центр.
Отметим, что здание входит в число семи знаменитых сталинских высоток.
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