Сотрудники Центра «Планета радости» совместно с жителями выйдут на субботник

Сотрудники Центра творческого развития «Планета радости» совместно с жителями и добровольцами района проведут 14 и 21 апреля уборку территории сталинской высотки. Она состоится в рамках акции «Чистый город, чистый дом».

С близлежащей к дому территории уберут строительный мусор.

На работы по благоустройству приглашают жителей дома и добровольцев.

Уборку проведут с 10:00 до 14:00 по адресу: Котельническая набережная, дом 1\15, корпус Б. Сбор участников пройдет во дворе здания, около входа в центр.

Отметим, что здание входит в число семи знаменитых сталинских высоток.