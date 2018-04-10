В супермаркете в Кургане обрушились перекрытия

Следственный комитет России проводит проверку по факту обрушения перекрытия в супермаркете в Кургане. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В трехэтажном здании, расположенном на ул. Б. -Петрова, 77, произошло обрушение перекрытия со второго на первый этаж, где располагается супермаркет", — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.

Как отмечается, погибших и пострадавших в результате обрушения здания нет.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.