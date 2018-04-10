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В супермаркете в Кургане обрушились перекрытия
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В супермаркете в Кургане обрушились перекрытия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет России проводит проверку по факту обрушения перекрытия в супермаркете в Кургане. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В трехэтажном здании, расположенном на ул. Б. -Петрова, 77, произошло обрушение перекрытия со второго на первый этаж, где располагается супермаркет", — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.
Как отмечается, погибших и пострадавших в результате обрушения здания нет.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Тюмени из-за обрушения кровли и балконов в пятиэтажке были эвакуированы 50 человек.
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