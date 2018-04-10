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В магазине «Магнит» в Кургане обрушились перекрытия
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В магазине «Магнит» в Кургане обрушились перекрытия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
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