Состояние средней степени тяжести наблюдается у пострадавших при пожаре в торговом центре «Персей для детей» спасателей

Об этом сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

Трое спасателей, которые были доставлены в Научно-исследовательский институт (НИИ) имени Склифосовского после пожара в столичном торговом центре «Персей для детей», остаются в состоянии средней степени тяжести под наблюдением врачей.

— Все трое по-прежнему в ожоговом отделении. Их состояние оценивается как средней тяжести, — сообщили в справочной медицинского учреждения.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего, а также отметил героизм пожарных, работавших на месте происшествия.

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