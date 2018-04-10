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Состояние средней степени тяжести наблюдается у пострадавших при пожаре в торговом центре «Персей для детей» спасателей
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Состояние средней степени тяжести наблюдается у пострадавших при пожаре в торговом центре «Персей для детей» спасателей 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского.
Трое спасателей, которые были доставлены в Научно-исследовательский институт (НИИ) имени Склифосовского после пожара в столичном торговом центре «Персей для детей», остаются в состоянии средней степени тяжести под наблюдением врачей.
— Все трое по-прежнему в ожоговом отделении. Их состояние оценивается как средней тяжести, — сообщили в справочной медицинского учреждения.
Сотрудник больницы добавил, что температура у всех пострадавших нормальная, отмечает агентство городских новостей «Москва».
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 4 апреля, в столичном торговом центре «Персей для детей» возник пожар, которому был присвоен второй ранг опасности. На место происшествия отправился глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве Илья Денисов. Позже возгорание было ликвидировано. В результате происшествия погиб один человек, а также пострадали шесть пожарных.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего, а также отметил героизм пожарных, работавших на месте происшествия.
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