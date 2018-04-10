В Калужской области начались массовые палы травы 

За последние двое суток в Калужской области было зарегистрировано 45 случаев возгорания сухой травы, сообщил 10 апреля на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Калужской области Алексей Клушин. Ни в одном из этих случаев пожарные, к счастью, не дали огню перекинуться на жилье и производственные здания. Сейчас МЧС готовится к началу лесных пожаров. Сформирована группировка сил и средств, которая будет с ними бороться, проведена профилактическая работа с собственниками объектов и жителями всех 45 населенных пунктов, которые теоретически могут оказаться в зоне поражения. 19 апреля в Калужской области пройдут пожарно-тактические учения, в процессе которых Главное управление и намерено выяснить, насколько пожарные готовы к борьбе с лесными пожарами. Начало пожароопасного сезона в Калужской области прогнозировалось на начало мая. Но, возможно, погода внесет в этот прогноз коррективы и он начнется раньше.