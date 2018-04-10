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Яркое фасадное освещение включили на всех «Мои документах» Москвы
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Яркое фасадное освещение включили на всех «Мои документах» Москвы 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Здание центра «Мои документы» в Братееве осветила мягкая подсветка. Об этом нашей редакции сообщила сотрудница пресс-службы «Моих документов» Екатерина Репина во вторник, 10 апреля.
Светящиеся вывески на фасадах добавили к основной навигации во всех центрах государственных услуг Москвы для того, чтобы найти ближайший центр «Мои документы» не составляло труда. При этом мягкая подсветка не будет мешать жителям ближайших домов в темное время суток.
По словам сотрудников пресс-службы, работы по оснащению центров «Мои документы» фасадным освещением велись несколько месяцев: учитывались особенности района и характеристики здания.
В районе Братеево «Мои документы» расположены по адресу: Борисовские пруды, дом 18, корпус 3.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
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