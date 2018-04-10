К акции «Тотальный диктант» присоединились 11 библиотек в ЮЗАО

14 апреля в Москве будет проводится ежегодная образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант».

В этом году автором текста Тотального диктанта стала Гузель Яхина , автор романа «Зулейха открывает глаза». Диктант будут читать писатели и известные медийные лица. Для участия в акции надо зарегистрироваться по ссылке: https://totaldict.ru/.

В ЮЗАО диктант можно будет написать в следующих библиотеках:

— библиотека № 169 «Проспект» (Ленинский проспект, дом 127);

— библиотека № 170 имени Паустовского (улица Паустовского, дом 2/34);

— библиотека № 180 (улица Профсоюзная, дом 92);

— библиотека № 182 (улица Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 1);

— библиотека № 183 имени Данте Алигьери (улица Строителей, дом 8, корпус 2);

— библиотека № 186 имени С. А. Есенина (улица Кржижановского, дом 15, корпус 5);

— центральная библиотека № 190 (улица Профсоюзная, дом 115, корпус 1);

— библиотека № 192 (улица Старобитцевская, дом 23, корпус 2);

— библиотека № 193 (улица Грина, дом 11);

— библиотека № 195 (улица Адмирала Лазарева, дом 61);

— библиотека № 195 (бульвар Адмирала Ушакова, дом 11).