Ещё
К акции «Тотальный диктант» присоединились 11 библиотек в ЮЗАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К акции «Тотальный диктант» присоединились 11 библиотек в ЮЗАО 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
14 апреля в Москве будет проводится ежегодная образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант».
В этом году автором текста Тотального диктанта стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». Диктант будут читать писатели и известные медийные лица. Для участия в акции надо зарегистрироваться по ссылке: https://totaldict.ru/.
В ЮЗАО диктант можно будет написать в следующих библиотеках:
— библиотека № 169 «Проспект» (Ленинский проспект, дом 127);
— библиотека № 170 имени Паустовского (улица Паустовского, дом 2/34);
— библиотека № 180 (улица Профсоюзная, дом 92);
— библиотека № 182 (улица Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 1);
— библиотека № 183 имени Данте Алигьери (улица Строителей, дом 8, корпус 2);
— библиотека № 186 имени С. А. Есенина (улица Кржижановского, дом 15, корпус 5);
— центральная библиотека № 190 (улица Профсоюзная, дом 115, корпус 1);
— библиотека № 192 (улица Старобитцевская, дом 23, корпус 2);
— библиотека № 193 (улица Грина, дом 11);
— библиотека № 195 (улица Адмирала Лазарева, дом 61);
— библиотека № 195 (бульвар Адмирала Ушакова, дом 11).
Каховка: последние новости
В Москве с середины недели будет солнечно и тепло Скоро в Москве появятся электробусы Ученик школы № 536 принял участие в конкурсе «Если бы я был Президентом»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России273
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля177
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег82
Поставщики бытовой техники увеличивают цены280
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста85
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение