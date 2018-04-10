В Вилегодском районе в горящем доме погибли женщина и собака

В деревне Володино Вилегодского района в пожаре погибла женщина

Как сообщает сайт arh112, в самом Володино пожарных нет, и их ждали из соседних деревень, поэтому дом не удалось отстоять — он сгорел до основания.

В ходе тушения были обнаружены останки хозяйки дома — 1967 ода рождения. Её супруг успел спастись от пламени. По его словам, ночью его разбудила собака, которая лаяла и лизала ему лицо. Он увидел, что по всему дому распространился дым. Почему-то мужчина не смог помочь спастись женщине и выбрался через окно. При этом и женщина, и собака остались внутри и умерли.

Электропроводка и печь в доме 2013 года постройки были новые, поэтому основная версия — неосторожность хозяев при курении.