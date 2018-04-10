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В Вилегодском районе в горящем доме погибли женщина и собака
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В Вилегодском районе в горящем доме погибли женщина и собака 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В деревне Володино Вилегодского района в пожаре погибла женщина
Как сообщает сайт arh112, в самом Володино пожарных нет, и их ждали из соседних деревень, поэтому дом не удалось отстоять — он сгорел до основания.
В ходе тушения были обнаружены останки хозяйки дома — 1967 ода рождения. Её супруг успел спастись от пламени. По его словам, ночью его разбудила собака, которая лаяла и лизала ему лицо. Он увидел, что по всему дому распространился дым. Почему-то мужчина не смог помочь спастись женщине и выбрался через окно. При этом и женщина, и собака остались внутри и умерли.
Электропроводка и печь в доме 2013 года постройки были новые, поэтому основная версия — неосторожность хозяев при курении.
Ранее в Архангельске прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности в 17 зданиях.
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