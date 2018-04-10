9 человек спасено огнеборцами Центрального округа

07 апреля 2018 года в 15 часов 56 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пречистенка, 40/2, стр.4.

Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями Центрального округа к месту происшествия установлено, что происходит возгорание в квартире (в двух комнатах и коридоре), расположенной на первом этаже. При пожаре обгорели мебель, личные вещи и горючая отделка стен на общей площади 30 кв. м.

Благодаря слаженным, грамотным и оперативным действиям огнеборцев Центрального округа пожар удалось локализовать в 16 часов 34 минуты и ликвидировать 16 часов 41 минуту.

Во время проведения разведки и тушения пожара с верхних этажей звеньями газодымозащитной службой при помощи самоспасателей «Фенист» было спасено 9 человек из них два ребенка.

На пожаре было задействовано 5 пожарно-спасательных отделений, с общей численностью личного состава 22 человека.