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Соцсети: В Саратове на Стрелке загорелся пассажирский автобус № 11
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Соцсети: В Саратове на Стрелке загорелся пассажирский автобус № 11 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Саратове случился пожар в автобусе — у пассажирского транспорта загорелся двигатель. Видеоролик сегодня выложил в сеть подписчик группы «Типичный Саратов». Выгоревший отсек двигателя автобуса на проспекте 50 лет Октября вызвал обсуждения у пользоователей сайта.
— Сегодня утром в Кировском районе загорелся пассажирский автобус № 11. Инцидент произошел в районе Стрелки», — сообщает автор записи.
На место очевидцы вызвали прожарных, и огнеборцы оперативно затушили двигатель. По предварительным данным, потребовалась эвакуация пассажиров. Причина ЧП устанавливается.
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