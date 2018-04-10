Соцсети: В Саратове на Стрелке загорелся пассажирский автобус № 11

Саратове случился пожар в автобусе — у пассажирского транспорта загорелся двигатель. Видеоролик сегодня выложил в сеть подписчик группы «Типичный Саратов». Выгоревший отсек двигателя автобуса на проспекте 50 лет Октября вызвал обсуждения у пользоователей сайта.

— Сегодня утром в Кировском районе загорелся пассажирский автобус № 11. Инцидент произошел в районе Стрелки», — сообщает автор записи.

На место очевидцы вызвали прожарных, и огнеборцы оперативно затушили двигатель. По предварительным данным, потребовалась эвакуация пассажиров. Причина ЧП устанавливается.