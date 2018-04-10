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Сотрудники Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве провели комплекс мероприятий по усилению пожарной безопасности
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Сотрудники Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве провели комплекс мероприятий по усилению пожарной безопасности 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
8 апреля 2018 года христианский мир отмечает Пасху — праздник воскресения Христова, главный и самый долгожданный религиозный праздник в православной церкви.
Накануне праздника сотрудники Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве проводили комплекс мероприятий, который направлен на усиление пожарной безопасности и повышения уровня противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий.
В преддверии пасхальных праздников сотрудники органов надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москвы провели инструктажи с настоятелями храмов и церквей. Особое внимание в ходе профилактических мероприятий обращалось на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и возможность беспрепятственного проезда к зданиям и расстановки пожарной техники.
Во время празднования Светлой Пасхи сотрудники МЧС Центрального округа обеспечивали пожарную безопасность на объектах религиозного значения.
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