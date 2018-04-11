В ЮВАО прошел смотр поливомоечной техники для тушения пожаров

Смотр сводного отряда, состоящего из 50 поливомоечных машин на базе трехосного шасси, который участвует в тушении пожаров в лесопарковых зонах и сухой травы на открытых площадках округа, прошел в ЮВАО.

— Экипаж дежурной смены на каждой поливомоечной машине состоит из трех человек — водителя и двух добровольных пожарных, — сообщили в пресс-службе Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве. — Все члены экипажа обучены: изучены требования охраны труда и техники безопасности, а также рекомендации по порядку применения техники для целей тушения пожаров.

Для привлечения к тушению пожаров префектура округа ежемесячно составляет график дежурств техники и предоставляет на Центральный пункт пожарной связи 24-го пожарно-спасательного отряда.