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В ЮВАО прошел смотр поливомоечной техники для тушения пожаров
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В ЮВАО прошел смотр поливомоечной техники для тушения пожаров 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Смотр сводного отряда, состоящего из 50 поливомоечных машин на базе трехосного шасси, который участвует в тушении пожаров в лесопарковых зонах и сухой травы на открытых площадках округа, прошел в ЮВАО.
— Экипаж дежурной смены на каждой поливомоечной машине состоит из трех человек — водителя и двух добровольных пожарных, — сообщили в пресс-службе Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве. — Все члены экипажа обучены: изучены требования охраны труда и техники безопасности, а также рекомендации по порядку применения техники для целей тушения пожаров.
Для привлечения к тушению пожаров префектура округа ежемесячно составляет график дежурств техники и предоставляет на Центральный пункт пожарной связи 24-го пожарно-спасательного отряда.
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