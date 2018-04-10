Более 22 млн вызовов принято службой «Система-112» в Подмосковье с июня 2015 г.

Операторы службы «Система-112» Московской области приняли более 22 млн вызовов с июня 2015 г. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

«С начала работы в регионе «Системы-112» (с 1 июня 2015 г.) операторы обработали уже более 22 млн вызовов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ежедневно операторы «Системы-112» Московской области принимают около 21 тыс. вызовов от жителей и гостей Московской области. В пресс-службе пояснили, что это не только телефонные звонки, но и SMS-сообщения, сообщения из мобильного приложения и «ЭРА-ГЛОНАСС», вызовы Skype от людей с нарушениями слуха и речи.

Более 70% обращений приходится на скорую медицинскую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составляют около 26% обращений, остальные 4% адресуются пожарным, газовикам и другим службам.

«Номер «112» становится все более узнаваемым среди жителей области. На сегодняшний день на него поступает более 86% вызовов экстренных оперативных служб. Остальные 14% пока поступают на номера «01», «02», «03» и «04». При этом преимущество единого номера спасения «112» в том, что оператор «Системы-112», при необходимости, одновременно вызывает на место происшествия экипажи сразу нескольких экстренных служб (полицию, скорую, спасателей). Это наиболее актуально при сложных происшествиях — к примеру, ДТП с пострадавшими, крупных пожарах, и т.п.» — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.

Также подчеркивается, что благодаря этому преимуществу время прибытия экстренных служб на сложные происшествия в Московской области уже удалось сократить в среднем на 2,5 минуты.

В 2018 г. для развития «Системы-112» планируется расширить функционал мобильного приложения, в том числе — внедрить возможность отслеживания заявителем экипажа скорой медицинской помощи, направляющегося по его вызову.