Более 22 миллионов вызовов принято системой-112 Подмосковья за три года

Подмосковной системой-112 было принято более 22 миллионов вызовов с 2015 года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала работы в регионе системы-112 (с 1 июня 2015 года) операторы обработали уже более 22 миллионов вызовов. Ежедневно операторы принимают порядка 21 тысячи вызовов от жителей и гостей Московской области . Это не только телефонные звонки, но и СМС-сообщения, сообщения из мобильного приложения и «ЭРА-ГЛОНАСС», вызовы Skype от людей с нарушениями слуха и речи", — отметил Дмитрий Пестов

Он также сообщил, что большая часть обращений приходится на скорую медицинскую помощь — более 70%.

"Номер «112» становится все более узнаваемым среди жителей области. На сегодняшний день на него поступает более 86% вызовов экстренных оперативных служб. Остальные 14% пока поступают на номера «01», «02», «03» и «04». При этом преимущество единого номера спасения «112» в том, что оператор системы-112 при необходимости одновременно вызывает на место происшествия экипажи сразу нескольких экстренных служб (полицию, скорую, спасателей). Это наиболее актуально при сложных происшествиях — к примеру, ДТП с пострадавшими, крупных пожарах, и тому подобных", — добавил зампред правительства Московской области

Алгоритм системы-112 позволяет оператору направлять на место происшествия несколько экстренных служб. В работе проекта задействованы более 3,5 тысячи специалистов.