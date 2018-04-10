В Ноябрьске временно закрыли батутный центр

Прокуратура Ямала выявила нарушения в исполнении закона о пожарной безопасности в батутном центре Ноябрьска. По информации окружного надзорного ведомства, в учреждении в неисправном состоянии была автоматическая пожарная сигнализация, отсутствовали второй эвакуационный выход и план эвакуации при пожаре, а также заряженные огнетушители.

Прокурор города подал иск в суд о запрете эксплуатации центра до устранения нарушений. Сейчас работу учреждения приостановили. Проверка продолжается. Её результаты контролирует прокуратура округа.

По результатам в отношении 315 объектов выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Прокуроры внесли 77 представлений, в отношении 77 должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.