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В Ноябрьске временно закрыли батутный центр
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В Ноябрьске временно закрыли батутный центр 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Прокуратура Ямала выявила нарушения в исполнении закона о пожарной безопасности в батутном центре Ноябрьска. По информации окружного надзорного ведомства, в учреждении в неисправном состоянии была автоматическая пожарная сигнализация, отсутствовали второй эвакуационный выход и план эвакуации при пожаре, а также заряженные огнетушители.
Прокурор города подал иск в суд о запрете эксплуатации центра до устранения нарушений. Сейчас работу учреждения приостановили. Проверка продолжается. Её результаты контролирует прокуратура округа.
Отметим, во исполнение поручения генеральной прокуратуры РФ в связи с трагедией в Кемерово прокуратура округа совместно с территориальными органами Главного управления МЧС России по ЯНАО организовали проверки в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, в учреждениях культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей.
По результатам в отношении 315 объектов выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Прокуроры внесли 77 представлений, в отношении 77 должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.
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