В Ноябрьске временно закрыли батутный центр 

Прокуратура Ямала выявила нарушения в исполнении закона о пожарной безопасности в батутном центре Ноябрьска. По информации окружного надзорного ведомства, в учреждении в неисправном состоянии была автоматическая пожарная сигнализация, отсутствовали второй эвакуационный выход и план эвакуации при пожаре, а также заряженные огнетушители.
Прокурор города подал иск в суд о запрете эксплуатации центра до устранения нарушений. Сейчас работу учреждения приостановили. Проверка продолжается. Её результаты контролирует прокуратура округа.
Отметим, во исполнение поручения генеральной прокуратуры РФ в связи с трагедией в Кемерово прокуратура округа совместно с территориальными органами Главного управления МЧС России по ЯНАО организовали проверки в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, в учреждениях культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей.
По результатам в отношении 315 объектов выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Прокуроры внесли 77 представлений, в отношении 77 должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.