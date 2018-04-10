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После трагедии в Кемерово на Ямале нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
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После трагедии в Кемерово на Ямале нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Прокуратура ЯНАО и окружное ГУ МЧС подвели первые итоги масштабной проверки, организованной после трагедии в Кемерово. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в торговых комплексах, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта.
— По результатам проверки в отношении 315 объектов выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, с целью устранения которых прокурорами внесено 77 представлений, в отношении 77 должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По итогам рейдов был закрыт батутный центр в Ноябрьске. Здесь нашли грубейшие нарушения: в неисправном состоянии находилась автоматическая пожарная сигнализация, отсутствовал второй эвакуационный выход, план эвакуации при пожаре, не было заряженных огнетушителей. Все это создавало угрозу жизни и здоровью посетителей и сотрудников центра, поэтому по заявлению прокурора города его деятельность приостановлена до устранения нарушений.
В настоящее время проверка продолжается.
Напомним, при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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