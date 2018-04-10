Время «Ч»: Во Владимире тушили автовокзал

Сегодня в 10 утра в гараже городского автовокзала произошло возгорание автобуса. Пламя вспыхнуло на самом нижнем ярусе комплекса. К счастью, это всего лишь легенда учений подразделений регионального управления МЧС

Главный инженер-женщина, отвечающая за безопасность в здании, как и положено, узнав о возгорании, немедленно вызвала пожарные бригады, однако столкнулась с неожиданными препонами со стороны диспетчера экстренной службы спасения «112». Женщине понадобилось ровно 2 минуты и 30 секунд, чтобы на том конце провода нажали на экстренную кнопку и вызвали спасателей и пожарных.

«Мы бы уже сгорели», — сказала женщина, повесив трубку телефона.

Далее в здании вокзала сработала экстренная сирена, сопровождающая голосовым сообщением об экстренной эвакуации из помещений вокзала. Стоит отметить, что народ, который ожидал своего отправления с платформ станции, об учениях не знал и все эвакуировались за считанные минуты спокойно и без паники.

Пожарные подразделения прибыли на место пожара тоже через несколько минут после звонка в «112». Бригады прочесали все помещения в поисках оставшихся людей. Одного пришлось вывести из зала ожидания, еще двоих обнаружили в гараже рядом с горящим автобусом.

На площади двух вокзалов развернулся оперативный штаб, куда стекалась вся информация. После того, как все пострадавшие были выведены из задымленных помещений, пожарные приступили к тушению пожара.

В целом, работа всех бригад была оценена на оценку «хорошо». Как отметил, врио начальника пожарно-спасательной части №1 города Владимира Роман Качалов ситуация осложнялась тем, что к вокзалу постоянно приезжает и отъезжает общественный и частный транспорт.

«Уже на подъезде к вокзалу, мы знали, что пожар произошел в гараже, поэтому нам надо было убедиться, что в здании не осталось народа, включая арендаторов. Дальше все наши бригады сработали слаженно, развернули рукава, подали воду и потушили пожар путем воздушно-пенного тушения и генератора пены. В рамках учений мы справились с пожаром в течение пяти минут. В результате нами спасено три человека — один в здании вокзала и двое механиков гаража», — отметил Роман Качалов.

Начальник управления ГО и ЧС города Владимира Борис Беликов отметил, что в прошлом году служба «112» работала в тестовом режиме, то в этом она функционирует на все 100%.

«Оператор службы «112» принимает любой сигнал — где-то воды нет, где-то пожар, где-то технологический сбой и т.д. Он принимает информацию и в электронном виде набирает карточку на компьютере. Определяет кого сюда надо вызвать — «01», «02», «03», «04» и т.д. Одним нажатием нужная служба получает информацию и все силы и средства приезжают на данный объект. Сколько она там говорила? Ну да, две с половиной минуты — это долго по нормативам. Но смотрите, чтобы вызвать кого-то надо разобраться. Оператору надо выяснить все детали, чтобы понять, кого присылать на вызов», — пояснил Беликов.