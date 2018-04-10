Ещё
Время «Ч»: Во Владимире тушили автовокзал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Время «Ч»: Во Владимире тушили автовокзал 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Сегодня в 10 утра в гараже городского автовокзала произошло возгорание автобуса. Пламя вспыхнуло на самом нижнем ярусе комплекса. К счастью, это всего лишь легенда учений подразделений регионального управления МЧС.
Главный инженер-женщина, отвечающая за безопасность в здании, как и положено, узнав о возгорании, немедленно вызвала пожарные бригады, однако столкнулась с неожиданными препонами со стороны диспетчера экстренной службы спасения «112». Женщине понадобилось ровно 2 минуты и 30 секунд, чтобы на том конце провода нажали на экстренную кнопку и вызвали спасателей и пожарных.
«Мы бы уже сгорели», — сказала женщина, повесив трубку телефона.
Далее в здании вокзала сработала экстренная сирена, сопровождающая голосовым сообщением об экстренной эвакуации из помещений вокзала. Стоит отметить, что народ, который ожидал своего отправления с платформ станции, об учениях не знал и все эвакуировались за считанные минуты спокойно и без паники.
Пожарные подразделения прибыли на место пожара тоже через несколько минут после звонка в «112». Бригады прочесали все помещения в поисках оставшихся людей. Одного пришлось вывести из зала ожидания, еще двоих обнаружили в гараже рядом с горящим автобусом.
На площади двух вокзалов развернулся оперативный штаб, куда стекалась вся информация. После того, как все пострадавшие были выведены из задымленных помещений, пожарные приступили к тушению пожара.
В целом, работа всех бригад была оценена на оценку «хорошо». Как отметил, врио начальника пожарно-спасательной части №1 города Владимира Роман Качалов ситуация осложнялась тем, что к вокзалу постоянно приезжает и отъезжает общественный и частный транспорт.
«Уже на подъезде к вокзалу, мы знали, что пожар произошел в гараже, поэтому нам надо было убедиться, что в здании не осталось народа, включая арендаторов. Дальше все наши бригады сработали слаженно, развернули рукава, подали воду и потушили пожар путем воздушно-пенного тушения и генератора пены. В рамках учений мы справились с пожаром в течение пяти минут. В результате нами спасено три человека — один в здании вокзала и двое механиков гаража», — отметил Роман Качалов.
Начальник управления ГО и ЧС города Владимира Борис Беликов отметил, что в прошлом году служба «112» работала в тестовом режиме, то в этом она функционирует на все 100%.
«Оператор службы «112» принимает любой сигнал — где-то воды нет, где-то пожар, где-то технологический сбой и т.д. Он принимает информацию и в электронном виде набирает карточку на компьютере. Определяет кого сюда надо вызвать — «01», «02», «03», «04» и т.д. Одним нажатием нужная служба получает информацию и все силы и средства приезжают на данный объект. Сколько она там говорила? Ну да, две с половиной минуты — это долго по нормативам. Но смотрите, чтобы вызвать кого-то надо разобраться. Оператору надо выяснить все детали, чтобы понять, кого присылать на вызов», — пояснил Беликов.
ТВ-МИГ: последние новости
Деревянный дом вспыхнул, как спичка Кто мусорный контейнер сжёг? Каменку засыпали углем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля315
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля107
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков446
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста32
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
00:31
Кактус «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение