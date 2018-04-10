В Волгограде закрыли кинотеатр в «Европе Сити Молл» из-за нарушений пожарной безопасности

Многочисленные нарушения правил пожарной безопасности стали поводом закрыть кинотеатр в торгово-развлекательном центре «Европа Сити Молл» в Центральном районе Волгограда . Такое решение сегодня принял Центральный районный суд.

— Проведенная прокуратурой проверка выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в работе кинотеатра ЗАО «Синема Парк» на четвертом этаже комплекса, — сообщили V1.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области , — На момент проверки в кинотеатре не работала система автоматической противопожарной защиты. Уровень звука речевых оповещателей системы управления эвакуацией людей при пожаре не соответсвовал нормам. Раздвижные шторы на эвакуационных выходах из кинозалов не обеспечивали видимость световых оповещателей «Выход» и препятствовали свободной эвакуации людей. Сами световые оповещатели «Выход» также были недостаточно освещены.

Прокуратура Волгограда подала иск в Центральный районный суд, с требованием обязать ООО «Плаза» и ЗАО «Синема Парк» устранить найденные при проверке нарушения. Сегодня, 10 апреля, прокуратурой получен и исполнительный лист на остановку работы кинотеатра в ТРЦ «Европа Сити Молл», который направлен в службу судебных приставов.