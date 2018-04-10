Неисправная пожарная сигнализация: в спортивной школе в Башкирии поломался пожарный извещатель

Прокуратура Бижбулякского района с привлечением сотрудников МЧС провела проверку в спортивной школе «Парус». Оказалось, что в учебном заведении, которое работает с 2015 года, неисправны системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

— В помещениях заперты эвакуационные выходы, в спортивном зале они занавешены сетью. В классах и коридорах отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации, — пояснили в ведомстве.

В отношении директора возбуждено административное дело — «нарушение требований пожарной безопасности».

После прокурорского вмешательства большинство нарушений устранено: восстановлена работоспособность пожарной сигнализации, открыты эвакуационные выходы, и установлены специальные знаки.

Соблюдение в учебном заведении требований пожарной безопасности находится на контроле надзорного ведомства.