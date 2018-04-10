Не прячьте шубы! Завтра в Нижнем Новгороде резко похолодает

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи.

Не включайте для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты и электроприборы. Включенные для обогрева газовые духовки большого эффекта не дают, но выделяют большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим последствиям.

Помните: любой дополнительно включенный электрический прибор может вызвать перегрузку в электрической сети и, соответственно, привести к выходу из строя системы электроснабжения.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.