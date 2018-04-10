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Не прячьте шубы! Завтра в Нижнем Новгороде резко похолодает
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Не прячьте шубы! Завтра в Нижнем Новгороде резко похолодает 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи.
Не включайте для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты и электроприборы. Включенные для обогрева газовые духовки большого эффекта не дают, но выделяют большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим последствиям.
Помните: любой дополнительно включенный электрический прибор может вызвать перегрузку в электрической сети и, соответственно, привести к выходу из строя системы электроснабжения.
На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
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