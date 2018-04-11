В Курской области подтопило дамбу, мост и 12 дворов

Курской области затопило подъездную дамбу в поселке Износково Рыльского района, низководный мост у деревни Шумаково Солнцевского района и 12 дворов в Курске , сообщила пресс-службе регионального МЧС

В посёлке Износково проживают 348 человек. На время перелива дамбы там работают переправы, в местном магазине есть запас продуктов и товаров первой необходимости, в посёлке создан отдельный пожарный пост.

Также произошло подтопление низководного моста местного значения у д. Шумаково Солнцевского района. Подтопление не влияет на жизнеобеспечение населения в связи с наличием объездных путей.

В Курске из-за подтопления дворов 12 домов по улицам Киевская, Гомельская и Брянская Центрального округа остались без воды. Сейчас в этом районе работает лодочная переправа.