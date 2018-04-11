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В Курской области подтопило дамбу, мост и 12 дворов
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В Курской области подтопило дамбу, мост и 12 дворов 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
В Курской области затопило подъездную дамбу в поселке Износково Рыльского района, низководный мост у деревни Шумаково Солнцевского района и 12 дворов в Курске, сообщила пресс-службе регионального МЧС.
В посёлке Износково проживают 348 человек. На время перелива дамбы там работают переправы, в местном магазине есть запас продуктов и товаров первой необходимости, в посёлке создан отдельный пожарный пост.
Также произошло подтопление низководного моста местного значения у д. Шумаково Солнцевского района. Подтопление не влияет на жизнеобеспечение населения в связи с наличием объездных путей.
В Курске из-за подтопления дворов 12 домов по улицам Киевская, Гомельская и Брянская Центрального округа остались без воды. Сейчас в этом районе работает лодочная переправа.
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