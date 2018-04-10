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Житель Кстова получил серьезные ожоги во время пожара
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Житель Кстова получил серьезные ожоги во время пожара 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Ожоги 1 — 2 степени 30% тела получил 54-летний житель Кстова во время пожара в квартире. Пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в многоквартирном доме в переулке Энергетиков вспыхнул вечером 9 апреля. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 21.21. Первые подразделения прибыли на место происшествия через четыре минуты. К тому времени из окон третьего этажа уже шел дым. На лестничной клетке пожарные обнаружили пострадавшего мужчину.
Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Огонь уничтожил домашнее имущество в квартире. В тушении принимали участие 20 человек и четыре единицы техники.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.
Напомним, в Заволжье во время пожара погибли мать и сын.
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