Житель Кстова получил серьезные ожоги во время пожара

Ожоги 1 — 2 степени 30% тела получил 54-летний житель Кстова во время пожара в квартире. Пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в многоквартирном доме в переулке Энергетиков вспыхнул вечером 9 апреля. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 21.21. Первые подразделения прибыли на место происшествия через четыре минуты. К тому времени из окон третьего этажа уже шел дым. На лестничной клетке пожарные обнаружили пострадавшего мужчину.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Огонь уничтожил домашнее имущество в квартире. В тушении принимали участие 20 человек и четыре единицы техники.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.