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Костромской аэропорт признали пожароопасным
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Костромской аэропорт признали пожароопасным 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме продолжаются проверки объектов на пожароопасность, узнал KOSTROMA.TODAY. Очередь дошла до костромского авиапредприятия.
Как выяснилось, там немало проблем.
По информации пресс-службы регионального УФССП, суд обязал аэропорт оборудовать административный корпус, здание аэровокзала и другие производственные объекты системами оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара.
Во время проверки ничего этого там не было.
После возбуждения производства руководство предприятия предупредили об уголовной ответственности за неисполнение требования суда.
В итоге здания аэропорта оборудовали по всем требованиям закона.
Проверки торговых центров и других объектов массового пребывания людей начались в Костромской области после кемеровской трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
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