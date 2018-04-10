Костромской аэропорт признали пожароопасным 

В Костроме продолжаются проверки объектов на пожароопасность, узнал KOSTROMA.TODAY. Очередь дошла до костромского авиапредприятия.
Как выяснилось, там немало проблем.
По информации пресс-службы регионального УФССП, суд обязал аэропорт оборудовать административный корпус, здание аэровокзала и другие производственные объекты системами оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара.
Во время проверки ничего этого там не было.
После возбуждения производства руководство предприятия предупредили об уголовной ответственности за неисполнение требования суда.
В итоге здания аэропорта оборудовали по всем требованиям закона.
Проверки торговых центров и других объектов массового пребывания людей начались в Костромской области после кемеровской трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».