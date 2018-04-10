Костромской аэропорт признали пожароопасным

Костроме продолжаются проверки объектов на пожароопасность, узнал KOSTROMA.TODAY. Очередь дошла до костромского авиапредприятия.

Как выяснилось, там немало проблем.

По информации пресс-службы регионального УФССП, суд обязал аэропорт оборудовать административный корпус, здание аэровокзала и другие производственные объекты системами оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара.

Во время проверки ничего этого там не было.

После возбуждения производства руководство предприятия предупредили об уголовной ответственности за неисполнение требования суда.

В итоге здания аэропорта оборудовали по всем требованиям закона.