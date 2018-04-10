В Нижегородской области зафиксирован первый пал сухой травы

Нижегородской области зафиксирован первый в этом году пал сухой травы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

О полыхающей траве в пойме реки Сережа 9 апреля сообщил жителя села Валтово. К моменту, когда на место приехали пожарные расчеты, огнем было охвачено 200 кв.м.

«Стоит отметить, что угрозы распространения огня на здания, сооружения или лесные массивы не было: ближайшие дома находятся на расстоянии порядка 2 км. Причиной загорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», — сообщили в ведомстве и отметили, что в это время года пожарные подразделения выезжают на тушение травы и мусора от 30 до 40 раз в сутки.