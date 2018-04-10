Психбольницу на Нагорной просят закрыть в целях пожарной безопасности 

В Самарской области два медицинских учреждения для психически больных людей не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко на заседании комиссии по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
— Пациентам нельзя круглосуточно находиться в трех отделениях больницы на Нагорной, 11, 14 и 19, а также в Потаповском пансионате для инвалидов «Психоневрологический интернат», — пояснил Олег Бойко.
Уполномоченная по правам человека в Самарской области попросила закрыть эти медучреждения. Ольга Гальцова пояснила, что Потаповский пансионат расположен в здании 1858 года, а больницу на Нагорной открыли 130 лет назад. По ее словам, они построены из дерева и могут быстро сгореть.