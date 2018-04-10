Мужчина госпитализирован после пожара в Канавинском районе

52-летний мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения после пожара, который произошел вчера, 9 апреля, в переулке Камчатский в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 5.38. Пожарные спасли пострадавшего мужчину с помощью специальной маски. Еще 15 жильцов, в том числе трое детей, были эвакуированы по лестничным маршам. Всего в тушении пожара принимали участие 20 человек и пять единиц техники.

Огонь уничтожил имущество в квартире на площади три квадратных метра. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.