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Мужчина госпитализирован после пожара в Канавинском районе
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Мужчина госпитализирован после пожара в Канавинском районе 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
52-летний мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения после пожара, который произошел вчера, 9 апреля, в переулке Камчатский в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 5.38. Пожарные спасли пострадавшего мужчину с помощью специальной маски. Еще 15 жильцов, в том числе трое детей, были эвакуированы по лестничным маршам. Всего в тушении пожара принимали участие 20 человек и пять единиц техники.
Огонь уничтожил имущество в квартире на площади три квадратных метра. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Напомним, в тот же день мать и сын погибли во время пожара в Заволжье.
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