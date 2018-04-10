Из волгоградского цирка эвакуировали детей и животных 

Из здания волгоградского цирка по учебной тревоге эвакуировали больше 200 детей, занимающихся в детских цирковых школах.
— Это были наши внутренние учения, — рассказали в волгоградском цирке. — Дети пришли на мастер-класс к артистам: клоунам, жонглерам. Услышав пожарную тревогу, больше 200 человек вышли из здания через четыре запасных выхода, не считая центрального.
С манежа эвакуировали и всех животных. В цирке уточнили, что у этих артистов есть свои ходы эвакуации.
После страшной трагедии в Кемерово в Волгограде две недели подряд проверяли все торговые центры города. Сотрудники МЧС разыгрывали полный сценарий пожара, эвакуируя всех сотрудников ТРЦ и его посетителей.