Из волгоградского цирка эвакуировали детей и животных

Из здания волгоградского цирка по учебной тревоге эвакуировали больше 200 детей, занимающихся в детских цирковых школах.

— Это были наши внутренние учения, — рассказали в волгоградском цирке. — Дети пришли на мастер-класс к артистам: клоунам, жонглерам. Услышав пожарную тревогу, больше 200 человек вышли из здания через четыре запасных выхода, не считая центрального.

С манежа эвакуировали и всех животных. В цирке уточнили, что у этих артистов есть свои ходы эвакуации.