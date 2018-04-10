В Филёвском парке найден труп мужчины

9 апреля в Москве-реке прохожие обнаружили тело мужчины неподалёку от спасательной станции по адресу ул. Большая Филевская, вл. 40 в Филёвском парке. Прибывшие на место сотрудники полиции определили, что скончавшийся — москвич 1979 года рождения. Удалось выяснить и то, что смерть наступила за сутки до момента обнаружения и опознания.