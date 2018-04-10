Ещё
В Филёвском парке найден труп мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Филёвском парке найден труп мужчины 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
9 апреля в Москве-реке прохожие обнаружили тело мужчины неподалёку от спасательной станции по адресу ул. Большая Филевская, вл. 40 в Филёвском парке. Прибывшие на место сотрудники полиции определили, что скончавшийся — москвич 1979 года рождения. Удалось выяснить и то, что смерть наступила за сутки до момента обнаружения и опознания.
Следственный отдел продолжает выяснять обстоятельства происшествия. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве на теле отсутствуют внешние признаки насилия.
Напомним, что «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» продолжает активно следить за безопасностью жителей столицы, в том числе с мартовского схождения паводков. Кроме того, как ранее подчеркнул начальник Главного управления МЧС России в столице генерал-лейтенант внутренней службы Илья Денисов, в городе ежедневно пребывают в боевой готовности более полутора тысяч спасателей и 509 единиц пожарной техники.
На Западе Москвы: последние новости
Малыши закрепили знания в области пожарной безопасности Илья Козлов и его смена спасли 17 человек на пожаре Соревнования помогают спасателям при ликвидации ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14888
Рубль продолжил резкое падение373
МиГ-31 превратили в крылатую ракету66
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России61
Познер ответил на вопрос о совете Путину22
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение