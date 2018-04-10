В Филёвском парке найден труп мужчины 

9 апреля в Москве-реке прохожие обнаружили тело мужчины неподалёку от спасательной станции по адресу ул. Большая Филевская, вл. 40 в Филёвском парке. Прибывшие на место сотрудники полиции определили, что скончавшийся — москвич 1979 года рождения. Удалось выяснить и то, что смерть наступила за сутки до момента обнаружения и опознания.
Следственный отдел продолжает выяснять обстоятельства происшествия. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве на теле отсутствуют внешние признаки насилия.
Напомним, что «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» продолжает активно следить за безопасностью жителей столицы, в том числе с мартовского схождения паводков. Кроме того, как ранее подчеркнул начальник Главного управления МЧС России в столице генерал-лейтенант внутренней службы Илья Денисов, в городе ежедневно пребывают в боевой готовности более полутора тысяч спасателей и 509 единиц пожарной техники.