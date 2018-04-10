Мать и сын погибли во время пожара в Заволжье

81-летняя женщина и ее 50-летний сын погибли во время пожара, который произошел в Заволжье Городецкого района вчера, 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в многоквартирном доме вспыхнул ночью. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 2.42. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, из окон четвертого этажа шел дым. Пожарные эвакуировали девятерых жильцов, в том числе троих детей. Хозяйку горящей квартиры и ее сына спасти уже не удалось.

Всего с огнем боролись 12 человек, привлекалось три единицы техники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. По предварительным данным, он вспыхнул из-за неосторожности при курении.

Напомним, 59-летний мужчина заживо сгорел в дачном доме в Балахнинском районе.