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Мать и сын погибли во время пожара в Заволжье
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Мать и сын погибли во время пожара в Заволжье 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
81-летняя женщина и ее 50-летний сын погибли во время пожара, который произошел в Заволжье Городецкого района вчера, 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в многоквартирном доме вспыхнул ночью. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 2.42. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, из окон четвертого этажа шел дым. Пожарные эвакуировали девятерых жильцов, в том числе троих детей. Хозяйку горящей квартиры и ее сына спасти уже не удалось.
Всего с огнем боролись 12 человек, привлекалось три единицы техники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. По предварительным данным, он вспыхнул из-за неосторожности при курении.
Напомним, 59-летний мужчина заживо сгорел в дачном доме в Балахнинском районе.
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